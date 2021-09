Here is another comparison of electric cars currently available (or soon to be available) in the United States - acceleration from 0 to 60 mph (96.5 km/h).

We will take a look at which models are the quickest and what are the general results using data from manufacturers or estimated numbers. Please take into account that some values have a 1 ft rollout subtracted (like the Plaid at 1.99 seconds). Unfortunately, there is no consistent dataset, which means we must include uncertainty of 0.1-0.2 seconds.

0-100 km/h (62 mph) times are usually 0.2 seconds higher.

As we can see in the chart below, there is no match for the Tesla Model S Plaid at around 2.1-2.2 seconds in many real-world tests (1.99 seconds according to specs, with rollout subtracted).

The upcoming Tesla Model X Plaid and Lucid Air Dream Edition Performance will be at around 2.5 seconds according to specs.

Tesla Model S Plaid Rivian R1T

One of the most striking things in the comparison is the 3.0 second acceleration time noted by the Rivian R1T pickup and Rivian R1S SUV. It's a pickup, quicker than most cars on the road! Not only that, with a price tag of around $60,000 (effectively, after federal tax credit), it's the least expensive electric vehicle that will do 0-60 mph in 3.0 seconds!

That's amazing as we would expect to see a car as the least expensive to achieve a certain acceleration level. Actually, the Tesla Model 3 should be noticeably less expensive, but it's not eligible for the tax credit. This is why the Performance (0-60 mph in 3.1 second) is at $58,190.

Overall, there are almost no slow electric cars on the market and most of them are much quicker than average new cars.

Table: Electric car acceleration - September 18, 2021

Model Drive Battery

(kWh) EPA

Range 0-60

mph

(sec) Top

Speed 2021 Tesla Model S Plaid 21" AWD 100* 348 mi

(560 km) 1.99* 200 mph

(322 km/h) 2021 Tesla Model S Plaid 19" AWD 100* 396 mi*

(637 km) 1.99* 200 mph

(322 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Performance (19") AWD 113 471 mi

(758 km) 2.5 168 mph

(270 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Performance (21") AWD 113 451 mi

(726 km) 2.5 168 mph

(270 km/h) 2021 Tesla Model X Plaid 20" AWD 100* 340 mi*

(547 km) 2.5 163 mph

(262 km/h) 2021 Porsche Taycan Turbo S (93 kWh) AWD 93.4 201 mi

(323 km) 2.6 161 mph

(259 km/h) 2021 Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo AWD 93.4 202 mi*

(325 km) 2.7 155 mph

(250 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Range (19") AWD 113 520 mi

(837 km) 2.7 168 mph

(270 km/h) 2022 Lucid Air Dream Edition Range (21") AWD 113 481 mi

(774 km) 2.7 168 mph

(270 km/h) 2021 Porsche Taycan Turbo (93 kWh) AWD 93.4 212 mi

(341 km) 3.0 161 mph

(259 km/h) 2022 Lucid Air Grand Touring (19") AWD 113* 516 mi

(830 km) 3.0 168 mph

(270 km/h) 2022 Lucid Air Grand Touring (21") AWD 113* 469 mi

(755 km) 3.0 168 mph

(270 km/h) 2022 Rivian R1S (Large pack, 21") AWD 135* 316 mi

(508 km) 3.0 2022 Rivian R1T (Large pack, 21") AWD 135* 314 mi

(505 km) 3.0 2021 Porsche Taycan Turbo Cross Turismo AWD 93.4 204 mi*

(328 km) 3.1 155 mph

(250 km/h) 2022 Audi RS e-tron GT quattro AWD 93.4 232 mi*

(373 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model S Long Range (AWD) 19" AWD 100* 405 mi

(652 km) 3.1 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model 3 Perf. LR AWD 20" AWD 80* 315 mi

(507 km) 3.1 162 mph

(261 km/h) 2021 Tesla Model Y Perf. LR AWD 21" AWD 80* 303 mi

(488 km) 3.5 155 mph

(249 km/h) 2021 Ford Mustang Mach-E GT Perf. ER AWD AWD 98.8 260 mi

(418 km) 3.5 2021 Porsche Taycan 4S (93 kWh) AWD 93.4 227 mi

(365 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2021 Tesla Model X Long Range (AWD) 20" AWD 100* 360 mi*

(579 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2021 Porsche Taycan 4S (79 kWh) AWD 79.2 199 mi

(320 km) 3.8 155 mph

(249 km/h) 2021 Ford Mustang Mach-E GT ER AWD AWD 98.8 270 mi

(434 km) 3.8 2021 Porsche Taycan 4S Cross Turismo AWD 93.4 215 mi*

(346 km) 3.9 149 mph

(240 km/h) 2022 Audi e-tron GT quattro AWD 93.4 238 mi*

(383 km) 3.9 152 mph

(245 km/h) 2021 Tesla Model 3 Long Range AWD AWD 80* 353 mi

(568 km) 4.2 145 mph

(233 km/h) 2022 Audi e-tron S Sportback 20" AWD 95 212 mi

(341 km) 4.3 130 mph

(209 km/h) 2022 Audi e-tron S 20" AWD 95 208 mi

(335 km) 4.3 130 mph

(209 km/h) 2022 Jaguar I-PACE EV400 AWD 90 234 mi*

(377 km) 4.5 124 mph

(200 km/h) 2022 Polestar 2 Dual Motor 19" AWD 78 249 mi

(401 km) 4.5 127 mph

(204 km/h) 2022 Volvo C40 Recharge AWD 78 210 mi*

(338 km) 4.7 112 mph

(180 km/h) 2022 Volvo XC40 Recharge AWD 78 223 mi

(359 km) 4.7 112 mph

(180 km/h) 2021 Porsche Taycan 4 Cross Turismo AWD 93.4 215 mi*

(346 km) 4.8 137 mph

(220 km/h) 2021 Tesla Model Y Long Range AWD 19" AWD 80* 326 mi

(525 km) 4.8 135 mph

(217 km/h) 2021 Ford Mustang Mach-E Premium ER AWD AWD 98.8 270 mi

(434 km) 4.8 2021 Porsche Taycan (93 kWh) RWD 93.4 225 mi

(362 km) 5.1 143 mph

(230 km/h) 2021 Porsche Taycan (79 kWh) RWD 79.2 200 mi

(322 km) 5.1 143 mph

(230 km/h) 2021 Ford Mustang Mach-E Select SR AWD AWD 75.7 211 mi

(339 km) 5.2 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD 60* 263 mi

(423 km) 5.3 140 mph

(225 km/h) 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD 60* 262 mi*

(422 km) 5.3 140 mph

(225 km/h) 2021 Audi e-tron Sportback AWD 95 218 mi

(351 km) 5.5 124 mph

(200 km/h) 2021 Audi e-tron AWD 95 222 mi

(357 km) 5.5 124 mph

(200 km/h) 2021 Volkswagen ID.4 AWD Pro AWD 82 249 mi

(401 km) 5.7 2021 Ford Mustang Mach-E Select SR RWD RWD 75.7 230 mi

(370 km) 5.8 2021 Ford Mustang Mach-E Premium ER RWD RWD 98.8 300 mi

(483 km) 6.1 2021 Ford Mustang Mach-E Route 1 ER RWD RWD 98.8 305 mi

(491 km) 6.1 2022 Chevrolet Bolt EV FWD 65 259 mi

(417 km) 6.5* 2022 Nissan LEAF e+ SV (62 kWh) FWD 62 215 mi

(346 km) 6.5* 2022 Nissan LEAF e+ S (62 kWh) FWD 62 226 mi

(364 km) 6.5* 2021 BMW i3s RWD 42.2 153 mi

(246 km) 6.8 100 mph

(161 km/h) 2022 MINI Cooper SE FWD 32.6 114 mi

(183 km) 6.9 93 mph

(150 km/h) 2022 Polestar 2 Single Motor 19" FWD 78 265 mi*

(426 km) 7.0 100 mph

(161 km/h) 2022 Chevrolet Bolt EUV FWD 65 247 mi

(397 km) 7.0* 2021 BMW i3 RWD 42.2 153 mi

(246 km) 7.2 93 mph

(150 km/h) 2022 Nissan LEAF S (40 kWh) FWD 40 149 mi

(240 km) 7.4* 90 mph

(145 km/h) 2022 Kia Niro EV (e-Niro) FWD 64 239 mi

(385 km) 7.5 104 mph

(167 km/h) 2022 Hyundai Kona Electric FWD 64 258 mi

(415 km) 7.9 104 mph

(167 km/h) 2021 Hyundai IONIQ Electric FWD 38.3 170 mi

(274 km) 10.0 102 mph

(164 km/h)

* some data estimated